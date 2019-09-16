日籍建築師妹島（左二起）與台中市長盧秀燕一起為綠美圖動土。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，新市府團隊排除一切困難，決心完成綠美圖，今日開工兌現承諾，為台灣公共建設樹立新典範，讓大台中再添一座偉大的城市地標。（盧金足攝）

日籍建築師妹島和世（左）為龍寶建設董事長張麗莉的金鏟簽名，張麗莉為她介紹台灣習俗金鏟寓有多生子多產的好兆頭。（盧金足攝）

台中的驕傲！2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛，以及台灣知名建築師劉培森跨國打造的「台中綠美圖」，擁有全國最大的「雙館共構」設計，16日動土。市長盧秀燕表示，新市府團隊排除一切困難，決心完成綠美圖，今日開工兌現承諾，為台灣公共建設樹立新典範，讓大台中再添一座偉大的城市地標。

占地254公頃的水湳經貿園區具有多項劃時代建設，水湳國際會展中心、中台灣電影中心陸續開工，今日綠美圖動土，宣告台中正在蛻變。盧秀燕於動土典禮致詞表示，水湳是台中最具有潛力的地區，將打造一座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，成為全台最大的圖書、美術「雙館共構」建築物。

盧秀燕表示，台中市府投入37億元興建綠美圖，預計2022年完工，2025年開館營運，雖然無法在自己第一個市長任期內完成，「不過沒有關係，我們必須開始建設大台中。」新市府團隊不斷突破，就是為了兌現競選承諾，實現市民期待，斥資58億元的大台中國際會展中心也在今年3月開工，「讓我們居住的城市大步向前邁進！」

綠美圖早自6年前開始國際競圖，然而，近年來工程卻3次流標，盧秀燕上任後下定決心一定要興建，新市府團隊重新檢討修正招標文件，終於在今年6月發包，今天順利開工。

盧秀燕感謝所有參與綠美圖建設團隊付出，尤其建設局基層同仁的努力，這是市民共同的夢想和驕傲，今天廣邀學校師生、教育界人士、藝文界前輩、建築界代表、市政顧問、民意代表、以及市府參與負責的主管和基層同仁共88人一起開工，「這是大家的綠美圖！」

建築師妹島和世表示，這是她有生以來參加過最盛大、最令人感動的動土典禮，母親曾帶她來台中，當時為她的一枝印章，至今是她專 用的幸運印章，這是她在台灣參與的第一項公共工程，6年來與市府團隊緊密開會，將與市府一起盡最大的努力，讓綠美圖展現在世人面前，期待完工後由市民接棒來點亮色彩，讓這棟建築更多采多姿。

綠美圖與過去設計的建築有何差異？妹島和世指出，綠美圖同時結合圖書館與美術館，相當罕見，由八棟具有穿透性、生態特色的建築相連，首創「分齡分館」專業服務，將是全台最大單一樓層面積的圖書館，特別抬高地面層與公園平行，連結作為廣場，人民都可近距離享受這座建築，坐落於城市、置身於公園。

建設局長陳大田表示，「台中綠美圖」計畫從前市長胡志強任內開始推動，2013年舉辦國際競圖，共有225件作品參加評選，創下台灣舉辦國際競圖參賽人數最高的紀錄，歷經兩階段激烈競爭，由妹島和世與西澤立衛成立的SANAA建築師事務所與台灣劉培森建築師事務所跨國合作贏得首獎設計。

「台中綠美圖」規劃地下2層鋼筋混凝土構造及隔震層，地上7層鋼骨構造，總樓地板面積為5萬8016平方公尺，2022年底前主體建築工程完工，接續內部裝修工程，2025年開館營運，掀開中台灣文化藝術新篇章。

日籍建築師妹島和世、西澤立衛及台籍建築師劉培森都親自來到台中，開工典禮上，妹島和世及西澤立衛更親自將綠美圖立體模型致贈盧市長，再由盧市長贈予文山國小學生，象徵教育與文化傳承。

典禮中包括盧秀燕，SANAA事務所主持建築師妹島和世、建築師西澤立衛、劉培森建築師事務所主持建築師劉培森，以及副市長楊瓊瓔、副秘書長陳如昌、市府各機關局處首長

，行政院文化部主秘陳登欽、立委黃國書、議員李中、楊正中、陳正顯、張廖乃綸、陳文正、黃守達、陳成添、黃馨慧，與龍寶建設董事長張麗莉等人皆到場共襄盛舉。

市政顧問吳清基、林輝堂、曾國鈞，及台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮、國立台灣美術館館長館長林志明；多位大專院校、高中、國中小校長及代表、文教基金會董事、資深藝術家及通過閱讀認證的學生代表，包括文山國小葉騏睿、中正國小學生代表陳姵晴、安定國小學生代表劉子豪、大里內新國小鄭至良等人均到場參與動土典禮。

(中時 )