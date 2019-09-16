2020藍軍面臨分裂窘境，傳出鴻海創辦人郭台銘不諒解前總統馬英九挺韓，馬為此聲淚俱下表明「是為了國民黨」，但郭仍退出國民黨。為破除傳聞，馬韓兩人昨一同出席一場中秋聯誼活動，兩人現場擁抱破冰，盡棄前嫌。不過，看在民進黨前立委林濁水眼裡，認為韓國瑜「左手冰右手火，收發自如，昨痛批馬鬼混，現掏心掏肺，其切換行雲流水，面不改色」，令他拍案叫絕。

2019大陸台商秋節聯誼茶會15日於君悅酒店登場，韓國瑜、馬英九、國民黨主席吳敦義等人均應邀出席。值得注意的是，馬英九日前出席挺韓造勢遭韓粉噓下台，引發風波，此次的聯誼茶會，疑似為了避免外界做文章，茶會開始前半小時，主辦單位悄悄將兩人位置換成同桌。在這場活動中，兩人更擁抱破冰，盡棄前嫌。

不過看在林濁水眼裡，卻又是另一番風景。林於臉書發文表示，馬韓同框的畫面，馬英九一邊致詞，韓國瑜一邊貼心的幫忙扶講稿，大演掏心掏肺紥實工夫，幾十年來無數政治演講台，只此一戱，再無拚館，眾英雄豪傑望塵興嘆。今之掏心掏肺，與昔之痛批鬼混，昨之台上搶麥中斷馬演講，情調，一如冰一如火。

林濁水再表示，普天之下，左手冰右手火，收發自如，痛批蔑視與掏心掏肺運用從容，能恭善倨，切換行雲流水，面不改色，毫無窒礙，毫不肉麻，獨此一家別無分店。如此能耐，終使百年大黨，孫文徒子徒孫，任其斥去呼來，扶老攜幼盡皆臣服，不敢貮心。

(中時電子報)