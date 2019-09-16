香港警方今日（16日）凌晨發表聲明，稱激進示威者的暴力不斷升級，行為目無法紀，予以嚴厲譴責。期間2名警員遭近距離汽油彈襲擊，在生命安全受嚴重威脅下，一度拔槍示警，成功將示威者驅散。

警方表示，大批示威者昨日（15日）無視警方反對，在港島區的多區非法集結，違法堵路、向政府總部及警察投擲汽油彈、四處放火，以及襲擊他人及記者。警方其間以適當武力，包括施放催淚煙、橡膠子彈、海綿彈及出動人群管理特別用途車（俗稱水炮車）等，制止示威者的暴力行為並進行驅散。

警方又稱，下午約5時45分，有近20名激進示威者在灣仔告士打道近馬師道交界襲擊2名警員，並向他們近距離投擲汽油彈，該2名警員在生命安全受嚴重威脅下，一度拔槍示警，成功將示威者驅散。

警方表示，激進示威者的暴力程度不斷升級，行為目無法紀，予以嚴厲譴責，定必繼續嚴正執法，對所有違法行為追究到底。

(中時 )