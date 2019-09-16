越南國會於2017年通過第一階段興建南北高速公路提案，分成11條路段建設。當地相關部門今天舉行接連中部廣治和順化兩省的第一條高速公路分段開工儀式，預計將於2021年完工。

越南國會通過的第一階段興建南北高速公路提案，包括興建從北部南定省（Nam Dinh）到南部永隆省（Vinh Long）的高速公路分段及第2號美順大橋（My Thuan），提案投資金額近120兆越盾（約53億美元），預計最快2020年將完成部分650公里的路段。

越南高速公路從北到南全長約2100公里，目前已有若干分段已建成或在施工中。

除了第一階段興建南北高速公路提案獲國會通過外，越南政府還規劃2021至2025年，繼續完成659公里的高速公路，其餘路段將於2025年後動工，再與建成的路段連接，成為從北到南的高速公路。

「交通報」新聞網站今天報導，越南交通部與廣治省人委會今天在當地舉行接連廣治省（Quang Tri）和順化省（Hue）的甘露（Cam Loc）—羅山（La Son）高速公路分段開工儀式。

報導指出，甘露—羅山路段興建項目投資金額7兆6990億越盾，經費來自國家預算。這條路段全長98公里，完工後設有4個車道，將與已運作或準備通車的周遭路段接連，逐漸形成中部地區高速公路網路，推動當地經濟社會發展。

(中央社)