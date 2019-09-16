「我要以群星裝扮女人。星星！大大小小的星星..... 看看這些彗星，星星在肩上閃亮，星尾從肩後繞過，宛如一片星雨灑落胸前」──Coco Chanel
1932年，在全球籠罩在經濟大蕭條的時代背景下，香奈兒女士（Coco Chanel）反倒逆勢操作，在她的巴黎私人寓所首度發表高價珠寶作品（Bijoux de Diamants），當時她就彗星為靈感創作一條六尾彗星鑽石項鍊，將6百顆鑽石化為璀璨耀眼的點點繁星，如領巾般前開式無扣頭的設計成為革命性的創作，宣告珠寶新紀元的到來，因為她說：「不能把女性禁錮在盔甲裡，必須賦予自由。」同樣的，珠寶創作也應無拘無束、不受規範。
2019年，香奈兒推出全系列的彗星（Comete）高級珠寶，除了白金與鑽石，還採用了黃金與日本養珍等多元材質，透過色彩與材質的衝突對比，賦予彗星珠寶豐富多元的面貌，例如一款結合黃K金、養珠、白金和鑽石打造的彗星耳環，以不對稱的手法混搭多元材質，讓珠寶作品更加生動鮮活，猶如劃破天際的彗星。
另有一款單邊耳釦，挾著珍珠、鑽石的流星延著耳廓洩流而下，大膽突破傳統珠寶的形貌，有著向昔日經典彗星項鍊致敬的意涵。
(中時 )
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