香奈兒彗星珠寶登場，要女人不僅如彗星般閃耀，且在宇宙自由奔放、不受拘束。（CHANEL提供）

香奈兒全新彗星珠寶即起登場。（CHANEL提供）

香奈兒Comete彗星耳環，鑲嵌42顆鑽石。31萬4000元。（CHANEL提供）

香奈兒Comete彗星項鍊，鑲嵌37顆總重約1.03克拉鑽石。30萬2000元。（CHANEL提供）

香奈兒Comete彗星單邊耳釦，鑲26顆總重約0.31克拉鑽石與5顆日本養珠。31萬1000元。（CHANEL提供）

香奈兒Comete彗星單邊耳環，主石為0.15克拉鑽石，鑲嵌40顆總重約0.33克鑽石。16萬8000元。（CHANEL提供）

香奈兒Comete彗星戒指，21萬5000元。（CHANEL提供）

香奈兒Comete彗星開放式手鐲，主石重約0.15克拉鑽石，48顆總重約0.54克拉鑽石。40萬2000元。（CHANEL提供）

「我要以群星裝扮女人。星星！大大小小的星星..... 看看這些彗星，星星在肩上閃亮，星尾從肩後繞過，宛如一片星雨灑落胸前」──Coco Chanel

1932年，在全球籠罩在經濟大蕭條的時代背景下，香奈兒女士（Coco Chanel）反倒逆勢操作，在她的巴黎私人寓所首度發表高價珠寶作品（Bijoux de Diamants），當時她就彗星為靈感創作一條六尾彗星鑽石項鍊，將6百顆鑽石化為璀璨耀眼的點點繁星，如領巾般前開式無扣頭的設計成為革命性的創作，宣告珠寶新紀元的到來，因為她說：「不能把女性禁錮在盔甲裡，必須賦予自由。」同樣的，珠寶創作也應無拘無束、不受規範。

2019年，香奈兒推出全系列的彗星（Comete）高級珠寶，除了白金與鑽石，還採用了黃金與日本養珍等多元材質，透過色彩與材質的衝突對比，賦予彗星珠寶豐富多元的面貌，例如一款結合黃K金、養珠、白金和鑽石打造的彗星耳環，以不對稱的手法混搭多元材質，讓珠寶作品更加生動鮮活，猶如劃破天際的彗星。

另有一款單邊耳釦，挾著珍珠、鑽石的流星延著耳廓洩流而下，大膽突破傳統珠寶的形貌，有著向昔日經典彗星項鍊致敬的意涵。

(中時 )