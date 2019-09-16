驚！ 潮州運動公園驚見血跡 13:142019/09/16 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 潮州運動公園公廁地板驚見一灘血水，警方採證中，（謝佳潾攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 潮州運動公園公廁地板驚見一灘血水，警方採證中，（謝佳潾攝） 有民眾16日早上9時許到潮州運動公園運動時，在公廁發現地板有一攤血，嚇得趕緊報警處理，警方到場後發現現場只有血水、無人也無打鬥痕跡，目前正在採證中，以釐清血水為動物或人所有，而附近醫院也無重大傷患的送醫紀錄。 (中時 ) #運動 #痕跡 #發現 #採證 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 警圍捕「行動軍火庫」駁火逾百發子彈 12:012019/09/12 社會 警西門町抓毒蟲 「角頭」最佳男演員義勇幫壓制 14:492019/09/12 社會 書寫宜蘭古道 獲金鼎獎殊榮 16:122019/09/12 生活 中秋遊高雄景點 警方籲多利用替代道路 18:122019/09/12 旅遊 肺活量不是大就好！小心「阻塞型肺病」找上門 08:302019/09/13 生活 人在家中坐 流彈從2公里外靶場射來 11:192019/09/13 社會 他牙痛1年多不理會 醫嚇傻：下顎被吃掉一半 14:482019/09/13 生活 專跑北市中山區行竊 警逮住宅慣竊 18:172019/09/14 社會 採證畫面曝光 破案淪為幫市長做秀 04:102019/09/15 地方新聞 苑裡潑猴亂石砸 熱血青年這樣做鄉親讚 09:502019/09/15 社會 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 國一林口段7車連環撞 7輕傷2重傷回堵3公里 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 丟臉！洋男搭小黃被繞路 見跳表「675」驚逃下車 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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