潮州運動公園公廁地板驚見一灘血水，警方採證中，（謝佳潾攝）

有民眾16日早上9時許到潮州運動公園運動時，在公廁發現地板有一攤血，嚇得趕緊報警處理，警方到場後發現現場只有血水、無人也無打鬥痕跡，目前正在採證中，以釐清血水為動物或人所有，而附近醫院也無重大傷患的送醫紀錄。

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