台鐵局陳姓工程人員去年12月進入北市華山引道施工時，因工程車滑動意外，當場遭撞死；事後家屬控告台鐵局、現場負責指揮的王姓台北工務段段長業務過失致死罪。台北地檢署調查後，認定事故原因是陳男未遵守相關安全守則，台鐵及王男罪嫌不足，不起訴台鐵及王。

檢警調查，去年12月10日上午，台鐵松山道班房陳姓技術助理兼司機員、林姓技術助理駕駛工程維修車及載具手推平板車進入台鐵華山引道內施工。不久，工程維修車突然滑動，撞上在軌道上工作的陳男，陳送醫不治。

事後台鐵、王姓段長遭控告業務過失致死等罪嫌。王辯稱，出事的工程維修車有前照燈、氣軔附手煞車，駕駛室照明設備均正常，依台鐵行車實施要點規定，停留動力車時，要切斷動力，若未切斷動力，人員不得離開。

檢方查出，依台鐵行車實施要點規定，停留動力車時，應切斷動力，擰緊手軔機，必要時並應使用阻輪器防止滑動。停留的動力車如不切斷動力時，應指派人員看守。

但檢方發現，案發後該工程維修車釋軔閥沒有在緊軔位置、檔位空檔、手煞車未打緊，認定是陳男將工程維修車駛回第1股道停放後，未將釋軔閥調至緊軔位置、未將手煞車拉緊且未熄火，逕自離開該工程維修車，致後來滑逸。檢方難認台鐵及王男有過失，依罪嫌不足，不起訴台鐵及王男。

(中時 )