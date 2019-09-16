現場也請來舞龍舞獅表演祥獅獻瑞揭開活動序幕。(吳建輝攝)

現場也來了許多地方民意代表及在地鄉親，一同感受二水分駐所落成的喜悅。(吳建輝攝)

彰化縣警察局田中分局二水分駐所新建辦公廳舍於今日舉行落成典禮，原二水分駐所成立已有127年之久，但員集路原址屬於私人土地，前年遭法院判定必須還地於民，因此搬遷到臨時辦公室繼續為民服務，為此彰化縣政府編列1632萬元經費購買鐵路局的土地，及3840萬新建辦公廳舍，以提升警察服務品質，而舊廳舍內百年瞭望台及升旗台等，目前被文化局列為暫定古蹟，未來視情況將其保存至警察博物館或新辦公廳舍供民眾拍照。

彰化縣長王惠美說，工欲善其事，必先利其器，今年除了二水分駐所落成以外，也陸續編列3千多萬元，針對老舊巡邏車及警用車汰舊換新，保障警察值勤行的安全，無後顧之憂，未來也針對福興、二林、員林幾個老舊的警察辦公廳舍，進行土地取得及興建的相關程序，提升同仁好的環境，一起為彰化打拼。

警察局長方仰寧表示，二林分駐所辦公廳舍有最完整的電腦化文書作業環境，並擁有符合國家規格的偵訊室，來保障犯罪嫌疑人的人權；所內還提供同仁兩人一間的套房，不但可以留住同仁的人，也可以留住同仁的心，有了好的工作環境之後，也承諾會提供鄉親一個良好的治安環境，讓在地民眾及到二水鄉旅遊的觀光客，不管是在生命財產安全或交通，絕對會提供最好的服務。

二水分駐所舊址在二水村員集路3段711號，是日治時期政府向當地鄭姓鄉民徵用取得，1899年成立，當時隸屬於北斗辦務署，名為「二八水警察官吏派出所」，老一輩的鄉民都稱呼為「衙門」，1945年台灣光復後，改名為二水派出所，1950年又改為二水警察分駐所，已守護當地居民127年之久。

(中時 )