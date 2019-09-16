91歲許姓老翁重度失智、全身癱瘓，為無自救力之人，隨時需他人協助拍痰，避免痰塞氣管危及生命。老翁兒子先後受雇印尼籍看護工「阿婷」、「許娃蒂」來台照顧，豈料，兩女竟將老翁棄置洗澡椅上，逕自搭車逃逸，台中地院依遺棄罪各判兩人各7月及6月，並應於執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決書指出，老翁的兒子許男在2016年3月及6月先後聘用來台印尼籍「阿婷」、「許娃蒂」兩名女移工照顧老翁，雙方均簽訂契約，兩女成為老翁的生存所必要扶助及保護之人。

豈料，兩女在2016年6月6日上午7時許，趁老翁家人外出，在未聯絡、告知老翁家人，就將老翁棄置在房間內的洗澡椅上，各自搭車逃逸。所幸，許男等人約在1小時內返家發現，當時老翁頸部沒有支撐、雙腳懸空，呼吸已有濃厚痰聲，臉色蒼白及眼睛上翻等狀況，經緊急處置，並向警方報案。

「許娃蒂」坦承遺棄犯行；而「阿婷」則否認遺棄，她辯稱，她睡在地下室，不是照顧阿公的人，「許娃蒂」與阿公睡在同一個房間，由她負責照顧。

法官依據雙方所簽定監護工勞動契約，認定「阿婷」是狡辯，而予以判刑。

(中時 )