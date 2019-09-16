14日沙烏地阿拉伯2處重要石油設施慘遭葉門叛軍青年運動（Houthi）以無人機攻擊後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）隨後公開指責伊朗才是背後主謀，惹得伊朗火大，回嗆準備好與美國全面開戰。究竟誰才是這起攻擊事件幕後主使者？美國昨（15）日公布衛星照片，指出攻擊比較可能來自伊朗或伊拉克。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府昨日公布一組沙國石油設施被攻擊後的衛星照片，指出葉門不太可能是這場攻擊的主謀。一名資深官員在照片上畫下記號，他說周六沙國境內共有19處遭到攻擊，這與葉門叛軍青年運動先前聲稱出動10架無人機進行攻擊的說法有所出入，「你不可能用10架無人機像這樣攻擊19個目標。」
這名官員還說，這些針對石油設施發動的攻擊主要坐落在設施的西北方，對於葉門來說「相對比較困難」，「除了來自伊朗或伊拉克，你很難想像這些攻擊來自其他地方」，不過他也未說清楚如果使用來自葉門的無人機，是否就能瞄準西北邊的設施。
CNN軍事專家萊頓（Cedric Leighton）附和官員說法，稱這些照片能夠支持川普政府認為攻擊來自伊拉克或伊朗的說法，「這是來自有經驗組織（最有可能是國家）的傑作，從獲得精準情報瞄準目標、成功避開雷達監測的任務規劃、再到所選擇的攻擊目標，都展現了這個組織的強大能力，因此最有可能是由政府或是政府支持的組織所為。」他說，「這些無人機最有可能來自伊拉克南部或是伊朗。」
不過另一名軍事專家、美國陸軍退役將領赫特林（Mark Hertling）則強調這些照片根本不能代表什麼，只是展現了無人機攻擊石油設施極佳的「精準度」。前美國國務院發言人柯比（John Kirby）也附和，認為這些照片沒辦法證實攻擊來自於任何一個特定地點，「我只是對這些攻擊的精準度感到震驚，就像『針刺』的一樣，當然很可能是來自於（無人機），但同樣的，真的無法確定任何事。」
(中時電子報)
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