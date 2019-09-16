14日沙烏地阿拉伯2處重要石油設施慘遭葉門叛軍青年運動（Houthi）以無人機攻擊後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）隨後公開指責伊朗才是背後主謀，惹得伊朗火大，回嗆準備好與美國全面開戰。究竟誰才是這起攻擊事件幕後主使者？美國昨（15）日公布衛星照片，指出攻擊比較可能來自伊朗或伊拉克。

美國15日公布一組衛星照片，指出14日發生於沙烏地阿拉伯石油設施的攻擊，比較可能來自於伊朗或伊拉克，不是葉門。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府昨日公布一組沙國石油設施被攻擊後的衛星照片，指出葉門不太可能是這場攻擊的主謀。一名資深官員在照片上畫下記號，他說周六沙國境內共有19處遭到攻擊，這與葉門叛軍青年運動先前聲稱出動10架無人機進行攻擊的說法有所出入，「你不可能用10架無人機像這樣攻擊19個目標。」

這名官員還說，這些針對石油設施發動的攻擊主要坐落在設施的西北方，對於葉門來說「相對比較困難」，「除了來自伊朗或伊拉克，你很難想像這些攻擊來自其他地方」，不過他也未說清楚如果使用來自葉門的無人機，是否就能瞄準西北邊的設施。

CNN軍事專家萊頓（Cedric Leighton）附和官員說法，稱這些照片能夠支持川普政府認為攻擊來自伊拉克或伊朗的說法，「這是來自有經驗組織（最有可能是國家）的傑作，從獲得精準情報瞄準目標、成功避開雷達監測的任務規劃、再到所選擇的攻擊目標，都展現了這個組織的強大能力，因此最有可能是由政府或是政府支持的組織所為。」他說，「這些無人機最有可能來自伊拉克南部或是伊朗。」

不過另一名軍事專家、美國陸軍退役將領赫特林（Mark Hertling）則強調這些照片根本不能代表什麼，只是展現了無人機攻擊石油設施極佳的「精準度」。前美國國務院發言人柯比（John Kirby）也附和，認為這些照片沒辦法證實攻擊來自於任何一個特定地點，「我只是對這些攻擊的精準度感到震驚，就像『針刺』的一樣，當然很可能是來自於（無人機），但同樣的，真的無法確定任何事。」

14日沙烏地阿拉伯國營國營沙烏地阿美石油公司遭葉門叛軍以無人機襲擊，造成重大損失，美國隨後公布攻擊前後的石油設施衛星照片，認為攻擊實際上來自於伊朗或伊拉克。圖為位在阿布蓋格（Abqaiq）的石油設施今年1月尚未受到攻擊的照片。（圖／美聯社、美國政府）

14日沙烏地阿拉伯國營國營沙烏地阿美石油公司遭葉門叛軍以無人機襲擊，造成重大損失，美國隨後公布攻擊前後的石油設施衛星照片，認為攻擊實際上來自於伊朗或伊拉克。圖為位在阿布蓋格（Abqaiq）的石油設施9月15日、被攻擊後一天的照片。（圖／美聯社、美國政府）

位在胡賴斯（Khurais）的石油設施今年1月尚未受到攻擊的照片。（圖／美聯社、美國政府）

胡賴斯（Khurais）石油設施9月15日、攻擊後一天的照片。（圖／美聯社、美國政府）

胡賴斯（Khurais）石油設施9月15日、攻擊後一天的照片。（圖／美聯社、美國政府）

(中時電子報)