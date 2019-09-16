內政部即將發放新式身分證，國民黨立委許毓仁質疑招標案明確寫著新式身分證「具備追蹤機制」，恐怕有侵犯人民權益的重大疑慮，許毓仁表示，《戶籍法》要求人民隨身攜帶身分證，「這不是監控，那什麼才是監控？」

許毓仁指出，內政部一再宣稱eID採用的就是「無線射頻辨識技術(RFID)」，並不足以代表資料傳輸的安全性，還迴避被動式 RFID可以遠端讀取的疑慮。RFID最早是被用於物流管理，例如eTag就是最明顯的案例，等於強迫在每一個人民身上安裝eTag。如此深的資安疑慮，卻沒有法律授權。

許毓仁質疑，內政部以護照也具RFID的功能來意圖帶風向，但事實上，目前的護照申請可以申請具RFID功能的版本，也有無RFID晶片版本的護照，且護照不需要隨身攜帶，身分證要隨身攜帶，「這不是監控，那什麼才是監控？」

許毓仁也指出，eID中有兩種專屬識別碼（UID），分別是「亂數識別碼 (Random UID)」及「可追蹤識別碼(UID)」，內政部刻意將兩者混為一談，避重就輕，說UID隨機產生，欺騙人民eID沒有跟個人化資料做連結、無法追蹤，但這其實是誤導。事實上，只要再配合影像（攝影機）或其他如悠遊卡的機制，依照時間、數量、帳號，就足以分析出使用者的身分識別。

(中時 )