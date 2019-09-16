蔣篤慧上《康熙來了》影片

49歲的台灣知名配音員蔣篤慧今（16）早傳出病逝消息，她曾配音過《蠟筆小新》、《櫻桃小丸子》中的花輪，就連《火影忍者》漩渦鳴人都是她所配音。

2012年她曾上《康熙來了》談配音員的工作，讓大家認識到這些聲優們的工作內容及本人有趣的地方，也在節目中用蠟筆小新的聲音來段即興表演，更讓網友們見到「台版小新」本尊，竟然是個正經阿姨！她也用小新的聲音，和小S說：「小S姐姐妳好漂亮哦」，被小S喊「我要掐妳」。

配音員蔣篤慧享年49歲。（合成圖／翻攝自蔣篤慧臉書）

據《台灣配音維基》簡介寫出，蔣篤慧從小愛好表演，高中選擇就讀華岡藝校舞蹈科，當時加入學長也是資深藝人游安順成立的戲劇社，期間更在學長鼓勵下報考蘭陵劇坊，一頭栽進劇場世界。隨後她加入華視配音訓練班，就這樣展開了配音生涯。

代表作包含，《櫻桃小丸子》的（櫻杏子、花輪和彥）、《蠟筆小新》（野原新之助（第二代））、《名偵探柯南》（江戶川柯南（第三代））、《火影忍者系列》（漩渦鳴人）、《Keroro軍曹》（安哥爾·摩亞）、《進擊的巨人》（米卡莎·阿卡曼）等，也在不少廣告與節目中擔任旁白，包含《狗狗猩猩大冒險》的旁白。

(中時電子報)