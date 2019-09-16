費城人正在例行賽最後衝刺，16日不幸敗給紅襪，大球星哈波(Bryce Harper)再度失態。哈波向來愛跟主審爭執好壞球，前一輪對勇士時也吵過一架。不過他這次人坐在休息區裡就被驅逐了，還把總教練卡普勒(Gabe Kapler)拉下水。終場紅襪6-3獲勝。

4局下哈波打到兩好球，紅襪投手波塞洛(Rick Porcello)一記內角直球，哈波沒出棒，主審拉弓！哈波啐了一口之後默默離去，輪到荷斯金斯(Rhys Hoskins)打擊。波塞洛投出第一球之後，哈波突然在休息區大喊「他X的那根本不是好球！」聲音大到從轉播都聽見了，憤怒的主審摘下面具，喝令驅逐哈波。總教練卡普勒衝出來亂罵一通，當然也被驅逐。

「我本來想主審可能是對的，所以我又看了一次影片。」哈波被三振的當下沒有立刻發作，他回去休息室看重播，發現那顆內角球根本是壞球。總教練卡普勒說：「大家都看到了那顆球，都能明白哈波為何動怒，但我想在這種寸土必爭的時刻能留在場上比較要緊。」

主審明顯是誤判，但是費城人打這麼爛不能推給主審。費城人現在於國聯外卡落後4.5場勝差，被預估只剩下2.1%機率打進季後賽。季外砸大錢補強的費城人，沒想到今年還是追不上勇士，甚至輸給哈波的老東家國民(國民暫居外卡第一席)。

(中時電子報)