我國首次無人機駕照考試將於明日舉行，地點落在苗栗後龍溪畔場域。明年3月起若無照操作2公斤以上的無人機將會受罰，未依法註冊受罰3至15萬元、無照飛行罰6至30萬，誤闖禁航區將受罰30萬以上。明日將有40人參與考試，據民航局規劃，考日內容包含學科與術科，若通過考試將成為我國首批經官方認可的無人機駕駛員。

民航法中的遙控無人機專章將於明年3月施行生效，依規定，250公克以上無人機應註冊管理，2公斤以上須考照才可飛行，未依法註冊受罰3至15萬元、無照飛行罰6至30萬，誤闖禁航區將受罰30萬以上。為因應無人機考照需求，交通部選定在苗栗市後龍溪畔，設置全國首座無人機考照場。

民航局表示，明日將有40名考生參加考試，學科測驗將於台北、台中舉行，學科採電腦化作業，考完就可得知結果，術科則於苗栗市後龍溪畔舉行。預計在明年3月底法規上路前，約會有2000人參加考照，受民航局認可合格的委辦考試單位，在明年3月31日後也可開始對外辦理無人機考試。

民航局規定，年滿16歲可申請學習操作證，需有具備合格操作證的駕駛從旁協助，年滿18歲則可報考無人機駕駛考試，通過學科測驗後就可取得普通操作證，可操控2公斤以上、15公斤以下無人機，用途限於個人休閒娛樂，

若要操縱體積更大的無人機，或執行政府機關、學校或法人業務，操控PRO級的無人機，就須通過學科、術科考試宇體格檢查，才屬合格。學科考試共有40題以上，80分才算合格，考題包括民用航空法及相關法規、基礎飛行原理、氣象，以及緊急處置與飛行決策，民航局官網已有上百題的題庫供考生參考。

術科考驗則須依照民航局規範的飛行任務內容執行無人機，包括須熟知無人機的起、降、定點停懸；以逆、順時針繞行，完成一個「8」字，再回到原點；執行側面停懸；前進、後退、高度保持五邊飛行；執行緊急程序處置等動作。

(中時 )