立委黃國昌今日召開記者會表示，台灣房價所得比已經到了一比九，台北市甚至高達一比十四。下一會期時代力量會將居住正義相關法令列為優先法案，並將課徵「囤房稅」設為主要重點。黃國昌說，目前擬定的內容將會對超過三房者，採累進稅率課徵囤房稅。至於三房以下者，不會被多課稅。

黃國昌指出，現行房稅相關規定是授權由地方政府自行訂定，但地方議會金權結構盤根錯節，根本無法處理居住正義問題。為此，黃國昌主張，將房屋稅累計稅率調整權限收回中央，並在本會期推出時力版的「囤房稅」及「實價登錄2.0」。

黃國昌談到，為打擊囤房大戶，未來擬將單一自住房稅由現行1.2％降至1.0％，二到三戶則維持1.2％不變，四戶以上稅率為2.4％起跳，若持有超過10戶者，最高將採10％稅率計算。但房屋持有人若願意將房屋租出，租賃期間房屋稅減半。

黃國昌說，許多房東寧願空著店面也不願調降租金，高額租金導致近年台北市忠孝東路商圈實體經濟經營者紛紛退出即是一例。而為活化房屋利用，將提出修法，非住家用房屋若無出租使用，將課徵5％至8％空店稅。而關於預售屋餘屋，將主張第一年1.5％稅率，一年後採累計稅率計算。

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(中時 )