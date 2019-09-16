台中市東協廣場近年成為外籍移工休假聚集熱門場所，第一警分局在9月15日凌晨及下午編排臨檢，並配合移民署人員查察，直接在廣場各通道電梯口佈署攔截陣勢，共查獲10名逃逸移工，偵訊後移送台中專勤隊收容。

警方表示，東協廣場近年成為外籍移工休假娛樂熱門景點，有少部分移工聚集喝酒喧嘩，甚至引發口角、滋生事端，警方每週規劃該區域臨檢守望勤務，中秋節連假不敢鬆懈嚴陣以待。

警方根據臨檢經驗，15日凌晨採取新戰術，直接在廣場各通道電梯口佈署攔截陣勢，大陣仗的警方到場，一批移工竟四處逃竄，警方見狀進行追捕，共帶回10餘名移工清查，查獲7男1女等逃逸越南籍外籍移工8人。警方在下午再度臨檢勤務時，又查獲菲律賓、印尼籍共2名逾期居留及逃逸移工。

第一警分局長孫太康表示，除了在移工或民眾聚集較多時段，配合移民署加強臨檢與守望勤務外，對於酒後聚集在廣場喧嘩的移工朋友，將採取機動勸導，以維護安寧、秩序，以保護合法外籍移工安全生活的權利。

(中時 )