市議員陳清龍8月底在竹跡館前，舉辦仲夏可樂Party，吸引眾多市民前往參加，七彩燈光的竹跡館呈現另一種新風貌。（台中市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真）

台中花博竹跡館入圍台灣光環境獎決選！市議員陳清龍16日指出，花博過後他極力爭取保留竹跡館，並將葫蘆墩公園的維護管理位階提升且編列單獨的維護預算，市府雖承諾保留，但後續並無妥善維護及保養計畫，甚至是打算任其腐朽破損後就朝拆除方向進行，以方便行事。

「台灣光環境獎」參賽作品遍布北、中、南、東部全台，並涵蓋古蹟、地景、公共藝術、藝文場館、商業空間等不同類型的光設計作品。評審最後決定，由「光間－流動的靜謐 高雄市立美術館展覽空間重塑」、「2018台中花博竹跡館」及「迪化半日照明設計案」3件作品進入決選。

「2018台中花博竹跡館」以台灣的中央山脈作為設計意象，取用南投竹山在地竹材，通過傳統竹藝技法與建築技巧，塑造出一個高10公尺的地景空間，同時作為民眾休憩，也是舉辦演講、展覽的多功能空間；開幕到閉幕半年間，每晚皆有絡繹不絕的參觀者，成功透過照明設計「營造一個讓民眾願意親近的光環境」。

陳清龍指出，8月31日他在竹跡館前，舉辦仲夏可樂Party，吸引眾多市民前來，七彩燈光的竹跡館，又是另一種新風貌，那天晩上大家都非常開心，顯見相當多市民都是喜愛竹跡館；希望市府積極找尋合適保存的技術及方法，將竹跡館加以維護、保養，成為豐原葫蘆墩公園的地標，這樣的入圍也才有更大的意義。

陳清龍強調，唯迄今市府雖承諾保留，但後續並無妥善維護及保養計畫，甚至是打算任其腐朽，破損後就朝拆除的方向進行，以方便行事。

(中時 )