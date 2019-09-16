雲林縣虎尾東仁國中不是客家村內學校，客家學生也屈指可數，卻連續兩年摘下全國客語歌曲比賽特優，今年還躍上特優第1名，除了音樂老師廖沛瀅選曲獨到，學生努力外，國文老師林玉瓶及其爸媽的客語指導，是學生發音與腔調致勝的關鍵。

廖沛瀅發現不少客家曲調非常優美，很想教學生唱，但是自己又不會講客家話，很幸運地同事林玉瓶就是出身苗栗的客家人，熱心地協助指導合唱團客語，甚至還有最高階的指導老師，就是林父及林母，當林玉瓶也不知如何發音時，趕緊向爸媽求救。

國三團長徐滋辛國一就加入合唱團，不覺得客語難學，反而因為學客語就台語也進步很多，因為台、客語有許多發音很相近之處。團員尤品璇台語說得不好，卻唱客語歌還得全國第1，家人都覺得意外。

校長林彩玲指出，該校廖沛瀅老師見解獨到，讓孩子學客語歌，幾年下來儼成特色，去年全國特優第2名，今年打敗20多隊摘下全國特優第1名，連有眾多客家族群分布的苗栗與新竹等地學校都不是對手。

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(中時 )