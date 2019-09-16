防災大使「麻吉貓」和小小消防員們共同表演「防震舞」。（葉書宏攝）

內政部今（16日）上午舉辦「防災Ready Go，保護家園共同做」國家防災日系列活動啟動記者會。（葉書宏攝）

內政部今（16日）上午舉辦「防災Ready Go，保護家園共同做」國家防災日系列活動啟動記者會。（葉書宏攝）

內政部今（16日）上午舉辦「防災Ready Go，保護家園共同做」國家防災日系列活動啟動記者會。（葉書宏攝）

921地震發生後，政府將每年9月21日訂為國家防災日，內政部消防署為加強全民防災、抗災的能力，今（16日）上午推出「消防防災館」網站，只要將演練過程上傳，就有機會獲得iPhone、掃地機器人等多項好禮。內政部長徐國勇強調，要結合家庭、學校、社會，全面性培養防災觀念。

演練防災還有好禮拿！ 有機會獲得iPhone、掃地機器人

「防災Ready Go，保護家園共同做」國家防災日系列活動啟動記者會

「防災Ready Go，保護家園共同做」國家防災日系列活動啟動記者會，由防災大使「麻吉貓」和小小消防員們共同表演「防震舞」，為活動揭開序幕，宣告全國防災演練正式啟動，歡迎全民一起來演練，以確保生命財產安全。

徐國勇表示，921地震對台灣影響很大，之後還有八八水災、莫拉克風災、0206台南地震、 0206花蓮地震，台灣人民都受到很大的損害，尤其「人命」的傷亡，9月21日即將來臨，政府推出連續5天系列活動，要來宣導防災的正確觀念

徐國勇提到，要讓災害防救的觀念深入人心，行政院有災害防救辦公室成立，補足《災害防救法》相關規定，結合家庭、學校、社會，全面性培養防災觀念；近年來積極加強公部門辦公廳舍、里民活動中心耐震補強，另外，針對國內的違老房屋給予一定的容積獎勵，最高可以達到140％，讓民眾可以加緊重建，除此之外還有提供稅賦減免及貸款等。

另外，針對台20線南橫公路2009年遭受颱風莫拉克侵襲，近10年過去，仍無法全線通車，對此，徐國勇表示，今年將要全面通車，雖然這屬於交通部業務就不多做表示，這並非內政部業務，但彼此都有合作，對於原住民部落也是相當重視。

內政部表示，地震發生的時候最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，避免受傷，如果是蹲在牆角或床邊等其他地方避難時，要小心家具、電器、燈具、書櫃或貨架等。

內政部也說，若是發生火災，火場逃生避難時，一定要謹記「隨手關門」的觀念！如果起火點在居室內或屋內，逃離起火居室及家裡時，應隨手關起房門及大門，可以將火勢及濃煙侷限於起火居室內或屋內，以利其它房間或樓層的人順利逃生避難。

(中時 )