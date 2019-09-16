外交部政務次長徐斯儉於16日抵達索羅門群島並受到索國民眾熱烈的歡迎。(外交部提供)

索羅門今天將再度召開會議討論是否與大陸建交，外傳索國已決定與中華民國斷交，我外交部政務次長徐斯儉16日已趕赴索國，由索羅門外交部次長貝克接機，徐斯儉抵達時也受到索國民眾熱烈歡迎，徐預計與索國高層會談，希望能及時挽回台索邦交。

徐斯儉當地時間下午4時30分（台北時間下午1時30分）在大使館召開記者會。徐斯儉今天抵達索羅門機場時，受到索國民眾熱烈歡迎，群眾拿著台索國旗，以及「基督徒支持台灣」與「向中國說不」等標語，表 達支持台索邦交。

徐斯儉在接機儀式致詞時，感謝索羅門民眾對台灣的友誼，強調台索邦交達36年，關係穩定且堅實。

他說，台灣技術團在索羅門推動多項計畫，包括醫療、農業發展等方面，幫助改善民眾生活。此行他將代表政府宣布新的援助計畫，希望和索國政府、人民一起合作，「我們對你們有信心，也希望你們對我們有信心」。

外交部今天也公布索羅門群島中央銀行發布的報告指出，如果索國群島決定外交轉向，將無法吸收來自中國的額外貸款。索國央行強調其「外交轉向中國的潛在經濟影響分析報告」未獲納入在跨黨派評估小組的報告中，亦未有進一步討論。

蘇嘉瓦瑞將於21日前往紐約參加聯合國大會，美方已安排他與副總統彭斯會面，根據索國總理府日前的說法，索國是否與台灣斷交、轉與大陸建交，會在蘇嘉瓦瑞出訪前做出決定。

索羅門星報（Solomon Stars）日前引述知情人士的消息指出，蘇嘉瓦瑞希望近日就有決定，讓他可在聯合國大會上宣布台索斷交、與大陸建交的政策。

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