楊先生拿著減重前穿到5L的衣服，今昔相對差很大。（陳淑娥攝）

餐廳主廚楊先生因無法忌口，體重因而失控衝破百公斤，台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲施行「胃縮小手術」，搭配飲食控制，減重近30公斤，三高緩解，不必再服藥控制，找回中年自信。

年逾5旬的楊先生表示，他身高156公分、退伍時體重55公斤，但當主廚後無法忌口，體重飆破90公斤，一度靠減肥藥物減重，停藥後復胖，體重失控衝破110公斤，肥胖更引發三高，甚至睡眠呼吸中止症達殘障程度，健康亮起紅燈。

李旻憲指出，較多人採行的代謝減重手術方式為胃縮小及胃繞道手術，都在美國獲得合法認可，超重體重平均約可減輕7成5。胃縮小手術利用腹腔鏡縱切把胃做袖狀切除，保留三分之一的胃，容量約100毫升（如小根香蕉），經限制食量及去除飢餓感達到減輕體重。胃繞道手術則以腹腔鏡將胃分成大胃和小胃，小胃容量約30毫升（乒乓球大小），並將部分小腸繞道以減少吸收。

李旻憲表示，楊先生身體質量指數 (Body Mass Index，簡稱BMI)為46.84，加上服藥控制高血壓超過20年，全都是健康警訊，經「胃縮小手術」搭配飲食控制，5個月後健康減重到86公斤，BMI降為35，糖化血色素等相關數據也有大幅改善，高血糖與高血壓獲緩解，已不必再服藥控制血壓。

楊先生拿舊衣褲比較，超大尺碼5L上衣、48吋腰圍褲子全成了布袋，他開心說，以前看到什麼都想吃，如今依照醫囑專心吃，幾口就飽了，下一步是努力減肚子，要再減11公斤朝75公斤努力，期待重現年輕俊俏。

李旻憲表示，減重手術對象須符合評估條件，BMI為評估主要依據，並考其他併發症：BMI大於40或BMI大於35並伴隨肥胖引起的糖尿病、高血壓、痛風及高尿酸血症、高血脂或睡眠呼吸中止症候群等，以及BMI大於30且伴隨糖尿病。年齡限定14到65歲間，可接受全身麻醉與無濫用藥物的人。

(中時 )