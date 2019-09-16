歌壇天后王菲與大陸男星李亞鵬於2005年結婚，婚後生下女兒李嫣，夫妻關係僅維持8年，不過離婚後仍共同撫養孩子長大，關係友好，李亞鵬則是淡出演藝圈，成功轉行從商，這幾年心力都放在女兒身上的他，今年5月難得傳緋聞，爆出戀上千億女企業家，事後李亞鵬毅然認戀，並澄清女友Susie是爵士歌手，兩人公開戀情後，交往低調而穩定。

李亞鵬單身多年終於擁抱愛情，認戀駐唱女歌手Susie，兩人個性都相當低調，媒體則描述Susie跟前妻王菲的形象感覺很相近，而最近Susie難得「浮出水面」，在微博po文曬照，透露自己很榮幸成為爵士上海音樂節的表演者之一，同時分享了現場照，感性地說很開心中國大陸有越來越多喜歡爵士樂的聽眾，「這件事我會堅持做十年，未來會更好！」。

Susie也感謝攝影師好友「水上的小卡」幫她側拍，難得打破低調，一連分享了9張美照，照片中的她蓄著俐落短髮、戴著復古圓框墨鏡，身上則是一襲剪裁簡單的細肩帶雪白亮片小洋裝，襯得她更加纖瘦骨感與白皙，而她在台上陶醉演唱，顯得靈氣十足，事後面對媒體關心，也僅簡單回應「謝謝大家，謝謝」，非常酷帥俐落，Susie無論模樣形象跟行事作風，都給人一種既視感，覺得她像極了王菲！

(中時電子報)