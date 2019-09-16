九月初秋的季節，林務局東勢林區管理處融合了珍貴的林業文化資產與森林永續理念，以誕生於森林的木製樂器為主題，將在21日舉辦「木木音樂節」，讓木製樂器所帶來的溫潤音色及動人的嗓音，環繞於綠意盎然的樹林間，為民眾舉辦一場精采的森林音樂會，陪伴大家同遊東勢林業文化園區，一起在美好的周末共譜難忘樂章。

東勢林業文化園區有著城市裡難得的森林綠意，隨著時序入秋，民眾可細賞園區初秋景色，享受愜意悠閒的氛圍，本周六的「木木音樂節」特別邀請到優秀的木樂器表演團體，為大家帶來精采表演，並在周邊廣場安排有園區專屬的「木木市集」；邀請來自台灣各地的業者以食農體驗與森林經濟作為展售主軸。藉由豐富的木藝文創、綠色保育等商品，共同推廣環境永續與森林多元服務價值的理念，讓大家在享受音樂之餘，也能品嘗到最健康的友善食材、帶回精美的木藝文創品。

東勢林管處指出，來到木木音樂節不只能聽音樂、買好物，該處更提供免費限量的木藝文創DIY手作活動，讓民眾能親自製作各種實用的森林小物，期待結合音樂漫遊、自然美景與在地體驗，創造豐富的旅遊經驗，將富有深度及廣度的森林文化呈現給大家。

涼爽舒適的秋天，林務局東勢林區管理處誠摯的邀請大家在9月21日到東勢林業文化園區共享音樂、藝術、文化與大自然的薰陶，一同挖掘森林豐富多元的價值吧！

(中時 )