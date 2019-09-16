前總統陳水扁擬前往凱達格蘭學校授課，扁民間醫療小組今天發出新聞稿，質疑扁近幾年來例行性在凱校授課，過去可以不用提出申請，此次中監為何突然要求事先提出申請？「我們希望這不是一個再度違反陳總統人權，違反受刑人保外醫治管理規則的決定」。

醫療小組指出，扁近幾年來例行性在凱達格蘭學校各種學程中講授一堂領導學，但不同於以往，台中監獄此次要求扁必須先提出申請。

志願長期負責照顧扁的醫師陳順勝指出，以扁的職業《政治》為基礎的職能復健與訓練，從扁保外就醫開始，就有長達數年的系統性規劃，包括職能復健內容，評估，與改進。

他說，這幾年，對於中監例行性的保外就醫報告需求，無論每月，每三個月，或重大事件發生時，也都配合提出完整的規劃，治療項目與內容，治療評估與結果等。

陳順勝認為，如果扁過去對凱校學生授課可以不用提出申請，且本次授課也同樣是採閉門式課堂授課，「為何突然要求事先提出申請？」

根據監獄行刑法施行細則第73條第五項保證書記載保證人應注意之事項，並無直接約束保外就醫受刑人生活之約束，而在保外醫治受刑人管理規則第三條第六款，除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關之活動。

他說，據此，陳水扁保外醫治是可以從事「維持日常生活及職業所必需」之活動，而全台灣的人都知道，扁的職業就是「政治」，而「演講或授課」就是他從事政治功能最重要的工作與溝通方式。

(工商 )