趙麗萍作品「囊」。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

邱詩穎作品「尋常」。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

藝術氣息濃厚的台中市葫蘆墩文化中心，起9位纖維藝術創作者即日起展出28件作品，以時間和植物種籽的「時絮」概念，表達纖維藝術創作如植物成長需要時間的堆砌，經過無數困難與挑戰才能茁壯，經歷淬煉才能獲得成果，展期至10月6日止。

鄭安利作品「嫁接物I」探討日常言語溝通中，難以切割的灰色地帶，以纖維材料與技法進行拆解重組，紀錄各種生活微小的片段樣貌、闡述無法化成言語的事件記憶。

趙麗萍創作「囊」系列，運用紙纖和棉線等天然素材，結合手織與天然染色等技巧，將平面織品轉化為立體空間感，與觀者分享經歷時間流動，讀取的只有軀體變化，卻難以探索內心深層意識的感觸。

蔡筱玫「寄生」作品，利用纖維的透光性表達需要他人認同及瞭解，卻又不想被看透的糾結心態，如同依附別人而生存一般的複雜情緒。

邱詩穎「尋•常」敘述移居池上的歲月，人事交織的情緒；其他創作者王筑萱、陳俞均、王秀燕、陳惠美、劉亭妤等，各自運用豐富的材質和技法，呈現細膩且多樣的纖維藝術創作。

(中時 )