海巡偵搜犬區隊初亮相，預計2020年正式服勤。(呂筱蟬攝)

海巡偵搜犬區隊初亮相，預計2020年正式服勤。(呂筱蟬攝)

海巡偵搜犬區隊初亮相，預計2020年正式服勤。(呂筱蟬攝)

為加強防疫，海巡署16日於北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，並辦理揭牌儀式，期盼借重犬隻靈敏嗅覺特性，培育具備緝毒、偵爆及檢疫能力的新一代海巡偵搜犬，輔助執法工作，全面打擊不法。

海巡署長陳國恩指出，海巡署早在2000年時，從國防部軍犬育訓中心收編200多隻軍犬，協助岸際巡邏任務，但隨著歲月流逝，一直都沒有補充新血的情況下，在2015年走入歷史，有鑑於當前非洲豬瘟疫情擴散、各類新興毒品日益嚴重、犯罪手法日新月異，再度成立「海巡偵搜犬區隊」，期待借重犬隻靈敏嗅覺等特性，輔助海巡人員各項執法工作。

目前營區內有15隻海巡偵搜犬，品種包括拉不拉多、德國狼犬、比利時狼犬及史賓格等，未來將透過專業師資進行為期4個月農畜產品、毒品及爆裂物等訓練，並與領犬員培養默契，希望能在2020年正式服勤。

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(中時 )