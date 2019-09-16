在8日的噓下台事件後，國民黨總統參選人韓國瑜在大陸台商秋節聯誼茶會，主動和前總統馬英九握手，兩人甚至熱情擁抱。

但是韓馬擁抱展現大團結之時，總有人不開心，就說馬英九仍有心結，不願跟韓國瑜握手，擁抱時面露尷尬等等。

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(中時電子報)