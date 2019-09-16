大政治大爆卦-無色覺醒》韓馬擁抱處理 綠營硬扣心結標籤？ 14:112019/09/16 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在8日的噓下台事件後，國民黨總統參選人韓國瑜在大陸台商秋節聯誼茶會，主動和前總統馬英九握手，兩人甚至熱情擁抱。 但是韓馬擁抱展現大團結之時，總有人不開心，就說馬英九仍有心結，不願跟韓國瑜握手，擁抱時面露尷尬等等。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜來了！燕子禿子明天確定合體 11:062019/09/13 政治 為何韓贏蔡？網發現答案就在這個細節中 14:362019/09/13 政治 韓國瑜台中市拜廟 車隊被熱情韓粉擁簇包圍 13:362019/09/14 政治 韓國瑜參拜台中沙鹿區3宮廟 支持者一路追隨喊凍蒜 21:452019/09/14 政治 鐵人拜廟韓粉擠爆 宮廟送包粽 02:442019/09/15 政治要聞 想起北農時期的韓國瑜 網喊9字被讚太經典！ 11:362019/09/15 政治 韓提早30分鐘到 馬英九、韓國瑜上演大擁抱 16:472019/09/15 政治 大陸青年質疑挺郭者 前後一張嘴 19:182019/09/15 政治 馬韓握手相擁 破不合傳言 04:102019/09/16 焦點新聞 韓為何不顧身體 半天狂拜21廟？原來有不得已苦衷 09:372019/09/16 政治 政治熱門新聞 彭文正再爆蔡論文猛料！網嘆：太天真了... - 政治 明截止 己4組申請登記正副總統被連署人！未見郭董 - 政治 彭文正為何緊咬小英論文？名嘴驚爆內幕... - 政治 郭參選會衝擊韓嗎？謝龍介說出觀察重點 - 政治 謝寒冰坦言：我根本不喜歡潘恒旭 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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