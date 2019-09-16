不少民眾中秋節賞月習慣烤肉配啤酒，台南市警方13日至15日3天抓了55件酒駕案件，明顯高於一般假日，不少都是秋節聚餐後飲酒駕車，台南市交通大隊提醒酒駕的肇事率比一般人高2至20倍，強調喝酒不開車。

台灣民間過中秋節有傳統烤肉習俗，親人歡聚不免小酌幾杯，若抱僥倖心態酒後駕車，小心成了警方的罰單績效。

台南市中秋節3天連假共抓了55件酒駕案件，高於上周同期3天50件，不少人都是中秋節與親友聚餐，飲酒駕車被抓，肇事駕駛人只能在警局度過中秋連假，不但掃興，團圓夜徒留遺憾。

台南市交通大隊表示，楊姓男子14日在永康區酒駕連撞路旁的1部小貨車與15部機車的車禍最為嚴重，還波及3間店家。幸無人傷亡，楊男雖從車中脫困無礙，但酒測值0.61毫克，被依照公共危險罪嫌移送台南地檢署，成了秋節連假期間最受矚目的車禍案件。

根據警方統計，酒後駕車肇事率是一般人的2到20倍，且強制險不理賠酒駕，一旦酒後車禍往往得不償失。

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )