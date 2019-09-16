該養蜂場314個蜂箱的蜜蜂幾乎全數死亡，蜂農損失超過200萬元。（民眾提供）

嘉義縣梅山鄉瑞里村某養蜂場314個蜂箱疑似被人下毒，導致蜂箱內蜜蜂全數死亡，由於現正是正值花粉採收季節，蜂農初步估計損失約200萬元，郭姓蜂農說，養蜂的人都很「惜蜂」發生這樣的事真的很痛心，嘉義縣農業處下午聯絡苗栗農改場到場採樣，做後續處理，警方也積極偵辦中。

該養蜂場由龔姓蜂農與岳父郭先生共同經營，主要生產龍眼蜜、蜂王乳，近期則是採收茶花粉，郭姓蜂農表示，一箱約有1到2萬隻蜜蜂，昨天到養蜂場，發現蜜蜂奄奄一息、大量死亡，至少死500多萬隻，初估損失超過200萬元。

嘉義縣警局竹崎分局警方昨天獲報後已派員前往調查，初步研判，除有可能是人為刻意下毒，觀察鄰近環境，也有可能是附近檳榔園正在噴農藥，蜜蜂前往附近採蜜而大量急性中毒死亡，確切原因尚待調查釐清。

嘉義縣政府農業處長許彰敏表示，下午會會同苗栗農改場人員到現場採樣送檢，再做後續處理。

(中時 )