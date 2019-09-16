24歲日本女星馬場富美加，擁有E罩杯傲人上圍，近年成功從寫真界女神轉型到影視界，受到不少粉絲愛戴的她，以完美身材被封為「新一代咪神」，不過有媒體翻出她剛出道模樣，身材沒這麼豐滿，近日她接受雜誌訪問，透露原來是因為吃了「國民美食」，才讓胸部暴風成長。

馬場富美加近日擔任雜誌《anan》的封面人物，為了配合主題「美乳」，她穿上短版白T，露渾圓南半球，不過內頁照片更火辣，上半身全裸，僅用手遮E奶，性感指數破表，不過有日媒翻出她15歲剛出道時舊照，相貌平凡、上圍也沒這麼豐滿，目測還疑似只有A罩杯。

不過她卻在19歲到20歲之間急速發育，進化到現在擁有「E奶肉彈」身材，她接受雜誌專訪，談到平常愛吃肉，最喜歡吃烤肉，也愛吃蔬菜和發酵食品，尤其是日本「國民食物」納豆，她透露自己從讀高中食，就一天3包拌飯吃，發育期補充豐富營養，才換來E級巨乳。

(中時電子報)