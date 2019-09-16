立委徐永明今天召開記者會指出，近年常有韓國藝人來台舉辦售票見面會、演唱會，但卻有主辦單位透過售票平台售出門票後，再宣稱因故無法演出，後消費者要求退票時，主辦單位卻避不見面，等於是假賣票真吸金。而售票平台宣稱已將票款匯給主辦單位，無法退還給消費者，將責任卸得一乾二淨，導致消費者求助無門，只能透過法律訴訟解決。徐永明表示，將請相關主管單位追蹤此案，且要求售票平台必須負起連帶責任。

徐永明日前接獲民眾劉小姐陳情，劉小姐提到，本來透過KKTIX售票平台購買去年九月韓星姜成勳演唱會門票，但後來主辦單位取消，劉小姐聯絡KKTIX要求退票，對方卻說門票收入440萬元已匯給主辦單位WooRi玨綺公司，表示無法處理。劉小姐目前已提告主辦單位，但多次開庭對方都不出席。

文化部回應，定型化契約已明訂，售票業者及主辦單位未履行退票爭議必須負起責任。經濟部表示，會針對退票爭議配合主管機關文化部，查核相關公司業務及財務。行政院消保處建議，未來文化部應統計追蹤曾有退票糾紛行為的業者，並公布消費警訊以保障消費者。

(中時 )