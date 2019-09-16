兒童醫學部謝函穎醫師選擇在停機坪拍婚紗照。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

兒童醫學部謝函穎醫師穿醫師袍。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

中台灣海線唯一超高樓「童綜合救護停機坪」，成為醫護人員婚紗照取景點！童綜合醫院3個月內連續有2名女醫師，分別將在10月與12月步入紅毯另一端，日前紛紛與另一半到醫院拍攝婚紗照，留下最美麗的回憶。

兒童醫學部謝函穎醫師與相戀多年另一半，將在12月完成終身大事，成為梧棲媳婦，因此選擇既是海線最具代表性的建築物，也是自己所熱愛的工作地點`－童綜合醫院來拍攝婚紗，讓婚紗照更顯得有意義；另一位是童綜合醫院口腔醫學部的醫師。

童綜合醫院工作的醫護或員工，打破傳統的刻板印象而到醫院內取景拍攝，代表認同童綜合醫院猶如一個大家庭，希望能將對於工作的熱愛化為圖像呈現，並在醫院與大家的見證下捕捉住最美麗的時刻。

童綜合醫院表示，院方不僅照顧患者與社區民眾的健康，也希望提供優質的工作職場給予醫護與其他員工，舉辦不同活動與課程來凝聚向心力，使其能從樂在工作開始，進而更能給予民眾最高品質的服務。

(中時 )