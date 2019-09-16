謝承均在中秋假期做了一項有意義的活動，新北市的連鎖沙龍AQUS銷售他自創髮品的新店近日開幕，他與沙龍執行長策劃，購買即提撥金額捐贈給身心障礙協會。開幕當天來賓眾多，買氣滿滿，十多位身心障礙的朋友們還在現場打鼓演出，謝承均感動表示，「好開心邀請大家一起做好事，今天真的是我最難忘、最棒的中秋節了。」

謝承均與粉絲們開心合照。（星之國際提供）

謝承均近半年自創髮品品牌「Renata-A漢方養髮洗髮精」，與專業髮品企業蕾娜塔一起研發，主攻可以延緩落髮、健康養髮的髮品市場。因為近期獲得不錯評價和推薦，所以收到許多專業的沙龍業者邀約進貨銷售。謝承均演而優又商，因為擔心落髮嚴重、自己需要、想要好的洗髮精，進而與專業品牌合作，自己擔任品牌執行長研發產品。他笑說：「我很要求品質，覺得自己的責任更大了。」

謝承均這次想趁著新品上市，一方面推薦好物，一方面趁機回饋社會，所以他參與企劃這場公益活動，他透露，「坦白說有這樣的一個方式回饋社會，心裡頭是驕傲的。」他現場還見到許多家長帶著身心障礙的朋友們，為了活動擊鼓演出2首歌，練習許久，其中幾位朋友特別告訴謝承均，「很喜歡你，知道你會來，所以我很賣力演出。」相當暖心。

(中時 )