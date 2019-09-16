活動憑購買證明，滿300元即可參加抽獎，獎品有4K電視機、洗衣機、電冰箱等多達百項獎品。(吳建輝攝)

市長看到彰化優鮮畜禽肉品推展會的麻油雞，忍不住也想咬一口。(吳建輝)

陪伴員林人一甲子的員林果菜市場，將在本月21日舉辦「成立60週年蔬果展售嘉年華」，活動當日除有當季蔬果展售、水果免費試吃，親子闖關活動外，現場憑購買證明，滿300元即可參加抽獎，獎品有4K電視機、洗衣機、電冰箱等，還邀請彰化優鮮畜禽肉品推展會，準備好吃的麻油雞、藥膳排骨、鴨肉米糕等冬令食補料理，讓民眾度過一個吃得健康、玩得開心又歡樂的周末假期。

員林市長游振雄表示，員林果菜市場已經60歲，是許多民眾兒時的回憶，記得他國小每天都要經過果菜市場買個檸檬汁才會到學校讀書，記憶猶新；市長也說，隨著社會型態的轉變，從事農耕的農民越來越少，未來果菜市場除了批發以外，正努力朝向休閒觀光果菜市場發展，擴大市場交易並帶動經濟，邀請大家9月21日一同來逗熱鬧。

員林果菜市場吳宗樺經理說，9月21日60周年蔬果展售嘉年華好禮獎不完，歡迎大家相邀一起來迺菜市！活動當日準備許多農特產品展售，當季水果一元競標、免費品嚐之外、彰化優鮮畜禽肉品推展會也準備了，麻油雞、藥膳排骨、鴨肉米糕等冬令食補料理免費品嚐，還有親子闖關活動等，還有市場回顧展，可進場閱覽索取紀念品，有吃又有得玩、買東西又能摸大獎，請大家不要錯過了!!

員林果菜市場成立於1959年於南昌路舊址落成營業，1976年因原址場地不敷使用遷入現址，並於1985年將市場管理委員會改制為現在的公司制，演變成目前的員林果菜市場股份有限公司，至今成立屆滿60周年，

(中時 )