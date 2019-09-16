培訓種子老師帶領長者、兒少玩桌遊。（譚宇哲攝）

泰山旗艦型聯合社區計畫要將逐漸沒落的社區，翻轉為健康樂活的幸福社區。（譚宇哲攝）

偏鄉地區人口老化及外流嚴重，新北市泰山區的大科社區結合貴和、中泰和黎明等社區，打造旗艦型福利化社區，透過各式健康、育樂課程和志工培力，加強長者和兒少照顧陪伴，要將逐漸沒落的社區，翻轉為健康樂活的幸福社區。

單一社區發展協會推動福利社區化工作相對勢單力薄，2011年起衛福部推動福利化社區旗艦型計畫，鼓勵績優社區以聯合社區方式帶領其他社區推動福利服務，整合福利機構、教會寺廟、社團、學校等在地資源，由下而上建構「社區主義」的福利社會。

新北市社會局指出，旗艦型計畫針對長者設計一系列健康促進課程，從養生保健、人際關係、口腔運動到桌遊甚至魔術都有，對兒少關懷陪伴，則有古早童玩、竹編、創意氣球、飛盤等體驗成長營，另培訓動健康、按摩、刮痧等種子老師，進入各自社區據點教導、陪伴。

大科社區理事長蔡黃阿員表示，社區人口老化、外移，讓長者照顧問題浮現，幾年前向社會局申請成立社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、惜食共餐點、參與式預算，讓社區長輩幾乎可從周一到周日都能到據點休閒、運動。

蔡黃阿員今年進一步透過輔仁大學老師張耿銘和新北市社區培力育成中心老師黃珮玲輔導，聯合貴和、中泰和黎明等3個社區向市府申請旗艦型計畫，她說，「獨樂樂不如眾樂樂」，希望造福更多的社區長者和兒少。

(中時 )