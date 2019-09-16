為了搶救觀光，蔡政府出大招，各部會動起來拚觀光！行政院日前公布第二波秋冬國旅補助加碼方案，不只交通部觀光局砸下36億，其他各部會也投入10.2億元獎助國民觀光，夜市、休閒農場等消費都有補助。對此，國民黨發言人洪孟楷直言，政府一方面說要破產不得不修改年金，一方面選舉到了瘋狂花錢補助，「請用邏輯說服我，為何如此？」他直言，這種「邏輯精神錯亂」似的施政，還有值得繼續的空間？

蔡政府近月來端出多項補助措施，從單身補助、租屋補貼、到育兒津貼加碼，又從國旅補助、計程車汰換補貼、到夜市消費劵；每一項政策就是幾十億的員額預算，遭質疑政策買票。

洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中指出，蔡政府一方面說要破產不得不修改年金，到了選舉卻瘋狂花錢補助，「民進黨政府，請用邏輯說服我，為何如此？」此外，過去三年多兩岸關係急凍，陸團客及自由行人數腰斬，民進黨政府宣稱觀光人數並無減少，但觀光局的補助旅遊專案一案接一案。洪質疑，若國內旅遊市場有民進黨政府口說得如此樂觀，來台觀光人數也並沒有跌破千萬，那為何補助政策要持續進行？

洪孟楷提及，蔡政府一方面說台灣現在環境最好，台商回流踴躍、經濟表現創新高；但一面卻這也頻補貼，不惜債留子孫也要以債養債、擴大內需。他認為，無論明年選舉這樣做對選票是否有幫助，這種口說與手作邏輯不一致的表現讓人難耐，這種邏輯精神錯亂似的施政，還有值得繼續的空間？「請用邏輯說服我，否則就是政黨輪替的時候」。

(中時電子報)