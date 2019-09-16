新竹市長林智堅16日化身防震老師，教導國小新生正確避難要領，同時驗收學童地震避難演練成果。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅16日化身防震老師，教導國小新生正確避難要領，同時送給全市國小1年級新生1人1頂防災頭套。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅16日化身防震老師，教導國小新生正確避難要領，同時送給全市國小1年級新生1人1頂防災頭套。（陳育賢攝）

今年適逢921震災20周年暨莫拉克風災10周年，新竹市長林智堅16日化身防震老師，教導國小新生正確避難要領，同時驗收學童地震避難演練成果，市府並再送給全市國小1年級新生1人1頂防災頭套，截至今年，全市國小1至6年級學生都有防震冒套了。

市長林智堅表示，在議會支持下，市府自2014年起每年編列預算購置防災頭套，全面配發給全市各公私立國小1年級新生，到今年為止，全市國小1至6年級學生都已有自己的防災頭套了，而防災頭套可提供學童於地震發生時保護頭部，防止遭掉落物品砸傷頭部，也讓雙手可以空出來幫助避難逃生。

此次所採購的頭套除了延續往年的多項功能，重要的地震保命3步驟，一樣也印製於頭套上，提醒學童「趴下」、「掩護」、「穩住」3要領，讓孩子們每天使用頭套時可看到圖案而不斷複習，災害發生時便能立即做出正確動作，保護自己。另外，今年的頭套更多了反光條及鬆緊帶，增加使用上的安全性與便利性。

消防局長李世恭指出，今年是921地震發生20周年及莫拉克風災10周年，因此今天特別邀請小智市長驗收小朋友的避難動作，而今年消防博物館獲得文化部經費補助，目前在修整當中，預計2020年初開放時，將有地震體驗室可提供民眾體驗。

(中時 )