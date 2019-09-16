疑疲勞駕駛 男撞車致6傷 15:002019/09/16 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中清水區中山路發生車禍，小貨車翻覆道路上。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小客車不慎追撞前方小貨車。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） 27歲許姓男子15日下午駕駛小客車，沿台中清水區中山路南行，因中秋連假聚會多，疑似疲勞駕駛不慎追撞前方57歲蔡姓男子駕駛的小貨車，導致小貨車失控穿越分隔島滑行，並與對向車道56歲鄭姓男子駕駛休旅車發生碰撞，小貨車翻覆於道路上，3車駕駛及3名乘客均受輕傷送醫，警方表示，三方均無酒駕，正確肇事原因仍在釐清中。 (中時 ) #駕駛 #男子 #小貨車 #中秋 #連假 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》中秋連假將至，金管會：保戶服務不中斷 07:452019/09/12 財經 蔡賴秋節同框談合作？ 蔡：中秋節就是中秋節 11:442019/09/12 政治 中壢警加強掃蕩 強化中秋連假治安 11:132019/09/12 社會 秋節連假防塞大作戰 彰化警察局規劃替代道路和管制 12:322019/09/12 生活 鄰里中秋園遊會、剝柚賽 永慶中秋不缺席 15:092019/09/12 財經 中秋連假 國道這5路段最易塞 04:102019/09/13 生活新聞 咖啡買1送1連假小確幸 04:102019/09/13 時尚消費 中秋連假有點冷 台東住房率才5成 04:102019/09/15 地方新聞 連假不停歇 侯視察水利工程 04:102019/09/15 地方新聞 慘 中秋花蓮旅宿住房不到5成 04:102019/09/16 地方新聞 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 國一林口段7車連環撞 7輕傷2重傷回堵3公里 - 一瞬間 你量大嗎？快遞員約人妻開房 門一開嚇破膽 - 社會 金門脫衣色情酒店大亂鬥 2重傷2輕傷 - 萬象 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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