小客車不慎追撞前方小貨車。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

27歲許姓男子15日下午駕駛小客車，沿台中清水區中山路南行，因中秋連假聚會多，疑似疲勞駕駛不慎追撞前方57歲蔡姓男子駕駛的小貨車，導致小貨車失控穿越分隔島滑行，並與對向車道56歲鄭姓男子駕駛休旅車發生碰撞，小貨車翻覆於道路上，3車駕駛及3名乘客均受輕傷送醫，警方表示，三方均無酒駕，正確肇事原因仍在釐清中。

(中時 )