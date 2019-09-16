新北三峽國光青年社會住宅16日起至10月4日開放受理，民眾可直接透過線上申請、郵寄或至各區公所送件，另新北市府大樓一樓也提供臨櫃辦理。

新北市城鄉局指出，本次招租241戶其中套房124戶、2房型77戶、3房型40戶，一般戶套房7400元、2房型1萬2000元、3房型1萬6500元，低於市場8折以下。

而弱勢優先戶套房6000元起，2房型1萬元起，3房型1萬3500元起，均低於市場行情64折以下，租金均包含管理費，並提供床架、衣櫃、廚具等設備。

城鄉局提醒民眾，受理期間相關申請表單可至各區公所免費索取或至城鄉局網站下載，填妥後送至各區公所或新北市政府大樓一樓受理服務櫃檯，也可採郵寄或線上方式申辦。

現場受理申請服務從9月16日到10月4日止，週一至週五每日從上午9至12時；下午13時30分至17時30分，送件的先後順序不會影響審查結果，建議民眾可避開第一周尖峰時段，減少等候時間。

(中時 )