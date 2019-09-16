一雜誌日前公布全台縣市長滿意度調查，高雄市長韓國瑜滿意度在22縣市中敬陪末座，引發網質疑這份調查真偽，資深媒體人為此黃暐瀚向該雜誌內部查訪，發現這份民調確實為真，但卻遭廣大網友攻擊，至今仍有韓粉支持者不理解，call-in至黃暐瀚主持的政論節目，表示他的看法，認為黃不應該隨波逐流，對此，黃暐瀚表示，他是評論員，只有一個標準，說正確的事。

一位新北市王先生call-in至黃暐瀚主持的政論節目《POP撞新聞》，對黃暐瀚表示，票永遠都不嫌多，他有三個建議，第一個建議是給馬辦，若前總統馬英九有下一次的演講，建議馬可以公布他的博士論文，以及他的畢業證書，供社會檢驗，這一點馬英九應該很樂意。同時，馬總統也可呼籲總統蔡英文公布她的論文和畢業證書，如果馬這樣說，保證不會被噓 ，而且一定是歡聲雷動，備受好評。

關於韓國瑜批評前立委丁守中佛系打法，王先生說雖然他是住新北，但他是支持丁守中的，但他不覺得韓國瑜的話會另人感到不舒服，而且雖然是民進黨抹黑，但實情也是如此，王先生更直言，黃強調韓國瑜的措辭有批評到丁守中，會讓不明就理的第三者認為是斷章取義，並模糊韓國瑜演說的焦點。

最後，王先生表示，黃暐瀚在評論《天下雜誌》縣市長滿意度的內容，也是強化《天下雜誌》的正確性，但是是否有可能不小心掉入背書的調查結果陷阱，遭有心人士利用。

對於王先生的指教，黃暐瀚表示，他是評論員，不是助選員，如果他是助選員，他就盡能力幫候選人的錯誤縮小到看不見，並放大候選人的優點，幫助其當選。但他就是評論員，只有一個標準，說正確的事。對於論文議題，黃暐瀚表示，馬英九之前就有公布論文，是寫關於釣魚台的論文，而他為什麼沒有對蔡英文的論文有所評論，因為他不懂呀，他怎能對一個他不懂的話題做評論，且他也還在關注事件走向，要等到事情明朗才能有所論斷。

對於韓國瑜批評丁守中，黃暐瀚直言，丁守中確實不高興，且丁守中選前也沒找韓國瑜幫忙，選後丁打選舉無效之訴，黨內有的人士挺丁，可韓國瑜沒有表態呀，所以大家就兩清呀，雙方誰都沒欠誰。

至於《天下雜誌》所做的調查，黃暐瀚認為，可以說《天下雜誌》不準，但不能說是假的，如果要質疑這民調是假，那麼過去十年《天下雜誌》所做的民調，也應一併質疑才是。

(中時電子報)