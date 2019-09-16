這真的不是歧視嗎？國外一所小學竟要求一名4歲男童將及肩長髮剪掉不然就請他「穿上裙子並承認自己是女孩」。這件離譜的事情發生在德州某間小學，男孩的祖母蘭蒂(Randi Woodley)告訴當地媒體，只因為她的孫子麥可(Michael)擁有一頭微捲的及肩長髮，就被校方惡意刁難。

據《CNN》報導，校方給予蘭蒂兩種選擇來解決麥可這頭蓬鬆長髮。第一，是將他的長髮編織起來並且梳成包頭；第二，是直接將它剪掉。

蘭蒂認為，如果學校能夠給予跨性別的學生足夠的理解，使他們不需要遵守某些規定，那麼身為非裔美國人的麥可也應該被尊重並且保留他的長髮。想不到校方竟然告訴蘭蒂，若是她堅持己見那麼他們將會讓麥可穿上洋裝，並且讓他在大家面前承認他是女孩。如此一來麥可將被視為跨性別者，也會受到法律的保護。

目前蘭蒂只能夠選擇將麥可的頭髮梳成包頭，因為該校規定男孩的頭髮不能夠超過T- shirt領口。蘭蒂和一些家長發現這間小學有一系列針對男孩的禁止規定，除了髮型外也包括其穿著打扮，並且這些規定大部分都是針對非裔美國人。諷刺的是今年2月，美國紐約市人權委員會才公布了一系列「指導政策」目的就是禁止針對黑人髮型。據《BBC》報導，紐約市人權委員會主席馬拉斯（Carmelyn P Malalis）曾表示，這些指導方針將幫助組織了解「在紐約的黑人不必擔心因為髮型而受辱或遭到報復」。

(中時電子報)