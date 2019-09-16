卡通代「言」人 資深配音員分飾多角

台灣資深配音員蔣篤慧今（16）日傳出離世消息，享年49歲。過去她曾上中天綜藝節目《康熙來了》表演自己配音了超過15年的知名動畫《蠟筆小新》，讓人印象深刻，而她也曾在訪問中提及自己剛接手「小新」配音時的趣事。

蔣篤慧過去曾在接受訪問時透露自己剛試音小新的經歷。（合成圖／翻攝自蔣篤慧臉書、蠟筆小新粉專）

蔣篤慧曾提到當初為配音《蠟筆小新》主角野原新之助前必須先通過試音，還必須先被要求模仿台灣第一代小新配音員馮友薇的聲音，但她認為應該要從日版原音開始學起，她大讚日版創造出一種全新的說話方式，她也開創了新的小新講話模式，她表示對她來說是相當有趣的挑戰。

她在配音界橫跨廣告和戲劇，作品不僅限於日本動畫和遊戲，她也曾為《史瑞克》電影裡的費歐娜公主配過音，她先前受訪時也曾提到，只要旅客搭乘台灣高鐵，從買票到上車，聽到的聲音全都是她的。不過她也發現客戶所需的配音員逐漸轉變，因為她字正腔圓的說話方式，開始被嫌中文腔「太匠氣」。

不少粉絲聽到蔣篤慧離世的消息都感到相當錯愕。（圖／蠟筆小新粉專）

而她的代表作也包含，《櫻桃小丸子》的（櫻杏子、花輪和彥）、《蠟筆小新》（野原新之助（第二代））、《名偵探柯南》（江戶川柯南（第三代））、《火影忍者系列》（漩渦鳴人）、《Keroro軍曹》（安哥爾·摩亞）、《進擊的巨人》（米卡莎·阿卡曼）、《狗狗猩猩大冒險》的旁白。

(中時電子報)