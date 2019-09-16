中華航空今年滿60年，為迎接60周年，將自今日起舉辦「當我們同在一起_尋找您與華航的共同記憶」經典照片徵集活動，邀請全民投稿分享屬於自己與華航的影像邂逅，符合資格就有機會抽中華航歐美航線機票等60項精選好禮，獎品包括歐、美、紐澳與東北亞、東南亞及香港等航線經濟艙來回機票等，12月16日將公布60名中獎名單。

華航表示，為慶祝60周年，邀請旅客提供「經典照片」，只要主題與華航相關，如人物、飛機、客艙等，可直接辨別與華航相關者，就符合參加資格，且1959年至2000年間具時代感的照片更好，另外需再搭配30字至100字的中文或英文說明，填妥相關資料寄至[email protected]。

華航表示，收件時間自即日起至10月31日截止，符合資格者即可以參加活動抽獎，獎項包含本公司歐、美、紐澳與東北亞、東南亞及香港等航線經濟艙來回機票與華航 60周年彩繪模型機等周邊商品。此外，經典照片亦有機會刊登於華航機上雜誌《Dynasty》 60周年特刊及華航60周年回顧展。

華航也指出，歡慶華航60周年好禮不手軟，繼「華航60周年抽60萬哩」將於10月4日抽出一名60萬哩程得主；經典照片「當我們同在一起_尋找您與華航的共同記憶」徵集活動，亦將在12月16日公布60名中獎名單。

(中時 )