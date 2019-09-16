嘉義縣政府為了解決朴子市區交通混亂情形，斥資3754萬元於市區的外環道路旁興建「朴子轉運站」，今年6月開始動工，縣長翁章梁16日在建設處長林聰利的陪同下，前往視察朴子轉運站新建工程。縣府表示，未來工程進度若順利進行，預計明年1月可以完工。

原有嘉義客運朴子站位於交通壅擠、道路窄小的山通路上，大小車輛往來，經常讓用路人處於危險之中，為提供民眾一個安全的交通環境，縣府去年獲中央補助建置朴子轉運站，不過，受到天氣等因素影響，目前實際進度為9.64％，比原先預定進度稍微落後0.8％。

建設處表示，進行開挖作業時，發現在路基下方有一條雨水箱涵，加上連日豪雨影響而使工程延誤，目前已排除困難，現在正施作基礎模板組立，屆時將配置7席公車席位，也從原先的統聯客運、嘉義客運，擴增到讓縣公車處、新營客運、阿里山客運及朴子幸福巴士進駐。

翁章梁表示，朴子轉運站座落於交通四通八達的四維路上，並整合16條公車路線，使行駛動線更加順暢，也在附近設置停車場，讓旅客方便就近搭乘，朴子市為嘉縣海區的重要生活圈，期望未來與嘉義市一同建構雙核心城市的地位，帶動周邊地區發展。

建設處說，考量去年823水災造成四維路上積水嚴重，以設計將基地升高60公分，防止淹水，並連結當地文化，將牆面設計加入朴子配天宮紅白花意象，使觀光客到此，可感受在地民俗文化，未來也會設置餐飲便利商店、腳踏車租賃等設施。

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(中時 )