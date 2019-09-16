大陸國務院總理李克強16日上午啟程前往俄羅斯，進行為期三日的訪問。

李克強出發前接受俄羅斯塔斯社書面訪問時表示，中俄建交70周年，當前世界形勢風雲變幻，國際格局深度調整，中俄關係站在新的歷史起點上，面臨新機遇、新任務和新挑戰，中方願意與俄羅斯一同努力，維護好和發展好中俄關係。雙方要堅持鞏固戰略互信，加大相互支持，牢牢把握兩國關係前進的大方向，不受外界因素的干擾。

李克強指出，今次訪俄期間，雙方將梳理合作成果，規劃合作方向，推動雙方務實合作邁上新台階。雙方將堅持創新思路，多措並舉，不斷開拓合作新疆域，深挖合作新潛力。雙方將堅持相互擴大開放，放寬投資和市場准入，為兩國企業創造更多合作良機。雙方將繼續發揮好大中型企業主力軍作用，推進戰略性大項目，也將吸引中小企業加入電子商務、數位經濟等新興產業合作，打造兩國合作可持續發展的生力軍。

雙方還將繼續拓展科技領域合作。中俄都是具有深厚創新底蘊的大國，都在大力推進創新驅動發展戰略。雙方已經決定2020年、2021年互辦「中俄科技創新年」。兩國要以此為契機，將中方的產業、資金和市場優勢與俄方的資源、科技和人才優勢結合起來，為經濟社會發展注入新動能。

(工商 )