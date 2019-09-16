通訊軟體是現代人不可或缺的聊天工具，不過有些你認為理所當然的習慣，可能會讓人一眼就識破年齡！例如聊天時愛打某些符號、超愛傳某一類的訊息…等，對方看了可能會忍不住翻白眼，內心默默O.S.「都什麼年代了？竟然還有人這樣用！」

根據《DailyView》網路溫度計透過「KEYPO大數據關鍵引擎」調查，列出網友公認使用通訊軟體時，最讓人覺得過時的十大習慣，若不想被認為是上一個世代的老人，可能要戒掉傳這些「落伍」的訊息。

No.10 愛貼假新聞

內容農場訊息氾濫，一看到驚悚標題就急忙貼到群組分享，看在年輕人的眼中就是老人。

No.9 愛用「XD」符號

早期沒有這麼多表情貼圖可使用時，常用「XD」代表笑臉、「QQ」表示難過，但現在還在打這些「顏文字」的人很容易被識出年代。

No.8 愛傳長輩圖問安

常以花草、日出、佛像等背景，加上早安、晚安等問候語的「長輩圖」，可說是「老人們」不願輸給年輕人，意外發展出的經典網路文化代表作。

No.7 愛分享優惠訊息

從衛生紙折扣到速食店折價券，一看到優惠訊息就忍不住昭告天下，也容易被認為是愛貪小便宜的「大媽」。

No.6 超愛傳貼圖

三句話離不開貼圖，或是不管傳什麼都可以用貼圖回應的行為，也會被歸類為老人。

No.5 愛講爛笑話

長輩和年輕人的笑點很不一樣，愛傳早餐店奶茶等級的笑話，可能會被年輕人視為長輩。

No.4 小事也要拍照傳群組

愛拍沒有重點或意義不明的照片，不論三餐吃了什麼都要拍照傳到群組分享。

No.3 愛嘮叨碎念

如果平時聊天三不五時就會問「吃飽了嗎」、「有沒有穿外套」等長輩式問候語，免不了會讓人感到濃厚的老人味。

No.2 「再」「在」不分

不太會選字的長輩，常常會出現「你再幹麻」、「我再這裡等你」等「再」、「在」不分的錯誤。

No.1 聊天還在打「==」

在即時通、msn時代使用率極高，代表無言的表情符號「==」，常加在句尾使用，被公認是專屬上一個世代的經典顏文字，如果現在看到還有人在用，通常第一個想法就是「什麼年代了？！」

(中時電子報)