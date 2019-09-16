行政院即將宣布全面開放山林，知情人士指出，行政院長蘇貞昌下周一(23日)將在陽明山舉行記者會，包括林務局、體育署、觀光局、內政部等跨部會單位將正式宣布最新的山林解禁及服務政策。據了解，過去政府經常以路況不佳為由封山，而在蘇揆下令後，將會全面開放山林，嘉惠山友。

為配合山林解禁，落實「全面開放有效管理」措施，「國發會公共政策網路參與平台」，現正針對「開放山林，有效管理」、「資訊透明，簡化申請」、「設施服務，便民取向」、「登山教育，落實普及」及「責任承擔，觀念傳播」登山政策等五大主軸，希望在9月30日前徵詢民眾的意見，讓未來台灣登山政策，可來自政府與民眾協力共創的結晶。

國發會表示，台灣3000公尺以上的高山有2百餘座，日本國土面積是台灣10倍，卻僅有10餘座，加上位處亞熱帶，自然人文景觀豐富，這些得天獨厚的客觀條件，都有利於推展登山活動，政府將揚棄不必要的管制心態，鼓勵大家回應山的呼喚。

據指出，行政院近期密集召集林務局、體育署、觀光局、內政部等跨部會討論登山服務政策，已形成「整合性計畫方案」，蘇揆23日將在陽明山正式宣佈最近的登山服務政策，讓山友可體驗台灣高山之美。

而依據山友意見，營建署已積極將山屋申請網站，整合建置，希望讓山友在同一網站以同樣方式預訂山屋，不再因管理機關不同而有不同之預訂方式，並持續優化擴充網站功能，預計11月可完成建置。

營建署在國家公園中程計畫(2020年~2023年)納入山屋整體改善計畫，玉山、太魯閣及雪霸等3座高山型國家公園全面提升現有山屋設備，並積極編列預算及加強人力巡查，確實整備高山型國家公園山及指示牌及步道系統。

(中時 )