竹縣文化局副局長周秋堯（右）獻花給新任局長田昭容（左）。（羅浚濱攝）

竹縣新任文化局長田昭容

新竹縣前文化局長李猶龍涉嫌使用公務車不當自動請辭，新任局長田昭容16日上任，縣長楊文科感謝前縣長林光華推薦如此好的人才，期待田昭容帶領文化局同仁，繼續完成推動浪漫台三線、六張犁東興圳、縣志續修、公共圖書館總館等文化工作。

田昭容接任文化局長，交接典禮在文化局演 藝廳舉行，場面盛大，冠蓋雲集。楊文科致詞期勉田時並說，文化工作很辛苦，常常要在假日舉辦大型活動，在外奔波一天，期待田未來能善待員工，接受溝通。

田昭容表示，上任首要工作是將現有縣政繼續推行，檢視前幾任局長的耕耘，讓竹縣文化產業在地化外，還要接軌國際發揚光大，並與縣府各局處橫向聯繫，如農產品結合文化做行銷，結合社會資源，推行文化相關工作。

前縣長林光華說，田昭容畢業於文化大學、北京大學博士，過去曾建議他要為弱勢民眾辦理學習活動，是愛心又很才華的人才，值得信賴會率領好文化局。

2014年邱鏡淳競選縣長連任，田昭容擔任邱總部發言人，邱當選後出任社會處長，但縣長競選期間，她發言影射對手鄭永金賄選，被鄭提告違反選罷法及妨害名譽，一、二審被判有罪，田辭去社會處長，但此案在最高法院大逆轉，田獲判無罪。

(中時 )