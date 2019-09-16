根據《NBC Sports》報導，勇士球星卓雷蒙格林已經做好退休計畫與目標了，因為29歲的他提前放話，「從現在算起10年後，我應該就從NBA退休了，然後我會進行一些商業活動，在朝著億萬富翁目標的道路上，我走得還不錯！」

卓雷蒙格林口中的億萬富翁，就是最起碼擁有10億美元的身家，這對今年夏天才跟勇士達成4年1億美元續約的格林來說，應該不算很困難，因為他除了球員年薪與代言收入，他的投資眼光也跟柯瑞、伊戈達拉等隊友一樣相當精準。

因為卓雷蒙格林告訴《富比士》，他所投資的牙齒矯正機構「Smile Direct Club」即將上市上櫃，公司市值一下子將從1.5億美元漲到90億美元，格林當初的投資，現在至少漲到40倍以上，由此可見，格林不僅球打得好，也懂得投資。

只是卓雷蒙格林未免太早就說出自己想要退役的年紀了，像是卡特如今打到42歲，新球季還要留在場上拚戰，現在才29歲的格林，說要在39歲退休，或許言之過早，畢竟只要他能多打幾年，就更有希望達成自己成為億萬富翁的目標。

(中時電子報)