Eugenie Bouchard kisses and cuddles up to new boyfriend Connor Davis on Miami beach https://t.co/UDwmmIVGBn pic.twitter.com/jibjFYP12C — The Washington Time Post (@washington_time) September 9, 2019

在 Instagram 查看這則貼文 Conn Davis（@conndavis）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 7 日 下午 12:40 張貼

網壇美女「加拿大精靈」布夏(Genie Bouchard)在美網首輪出局，她當時表示：「輸球很糟，但人生還是很美好的。」結果她很快就被八卦媒體TMZ拍到在邁阿密海灘上享受，旁邊還有她的新男伴戴維斯(Connor Davis)。戴維斯並非名人，不過他妹夫就是職棒界大名鼎鼎的吉特(Derek Jeter)，現馬林魚執行長。

戴維斯的妹妹漢娜(Hannah Davis)少女時期也是網球選手和排球選手，長大後轉行當模特兒，成為2015年運動畫刊泳裝特輯的封面人物，隔年就與吉特結婚，現育有二女。戴維斯從事金融業，前一個女友剛好也叫漢娜(Hannah Ferguson)，而且又是運動畫刊的模特兒。

儘管兩人似乎很來電，不過雙方實際關係還未證實，可能只是一次約會。布夏的前一次八卦也跟職棒選手有關，大都會「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)在網路上大讚布夏的身材，布夏好像也很高興的樣子，兩人在IG互相追蹤。

(中時電子報)